Premio Donna 2021 alle operatrici sanitarie della Asl di Frosinone. Una cerimonia molto sentita. Stefania Capoccetta Salvadori, mentre consegnava la targa del premio al direttore generale della Asl Pierpaola D'Alessandro, ha detto: «Le operatrici sanitarie della Asl si sono prodigate per l'assistenza e la cura dei pazienti durante la pandemia. Sono un grande esempio di dedizione professionale e di coraggio personale che non possiamo dimenticare».

Sara Rea, infermiera dell'ospedale Spaziani di Frosinone, ha rilevato: «Il Covid è stata una valanga tremenda che ci ha colpito. Mi ha tolto tanto ma mi ha anche dato tanto: mi ha fatto crescere come essere umano, come donna e come professionista. Come posso dimenticare le mani dei pazienti? Me le ricordo tutte quelle mani che cercavano una consolazione.

Pazienti intubati, soli, lontano dai familiari».