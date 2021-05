14 nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria su un totale di 573 tamponi effettuati. Sono 45 i negativizzati.

Secondo quanto si legge nel quotidiano aggiornamento della Asl di Frosinone, "Non abbiamo registrato nessun decesso di persone residenti nella provincia nelle ultime 24h."

Il confronto con la giornata di ieri

I 13 casi di ieri sono il minimo escluso il lunedì (10 i casi del 17 maggio) che spesso ha portato un numero di casi decisamente inferiore alla media settimanale dai 10 del 2 maggio. E sono la metà del valore riscontrato nel bollettino delle 24 ore precedenti. La settimana si chiude così con 26 casi di media, in decremento anche rispetto i 41 della precedente settimana. L'ultima vittima del Covid in Ciociaria è un uomo di 70 anni di Frosinone.

La situazione nei comuni

Alatri registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 5 positivi in più. Due nuovi casi a Fiuggi. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Castelliri, Ferentino, Frosinone, Paliano, Piedimonte San Germano, San Giovanni Incarico e Sora.