«In occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, insieme al presidente del consiglio regionale, Marco Vincenzi, abbiamo voluto accogliere l'invito della Fondazione Falcone ed esporre un drappo bianco alla facciata del consiglio regionale del Lazio».

È quanto afferma Sara Battisti, consigliere regionale e presidente della commissione affari istituzionali. Rileva: «Un gesto simbolico affinché non venga mai dimenticato il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un'iniziativa colma di significato che unisce la nostra assemblea legislativa a quelle di tutta Italia,per ribadire con forza chela nostra battaglia contro le mafie non si ferma.

L'augurio è di poter organizzare l'anno prossimo, per il trentennale dalla strage di Capaci, delle celebrazioni in presenza per ricordare il lavoro di quanti come Falcone hanno fatto della propria esistenza una battaglia senza tregua alle mafie».