La nota Vaccini, aperte le prenotazioni per J&J in farmacia: boom di richieste "Nella prima mezz’ora si sono raggiunte le mille prenotazioni. Da oggi i cittadini del Lazio hanno uno strumento in più per aderire alla campagna vaccinale"

La Redazione 24/05/2021 13:23 letto 3 volte

"È on line sul portale salutelazio.it la prenotazione del vaccino J&J in farmacia. Nella prima mezz'ora si sono raggiunte le mille prenotazioni" - E' quanto comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. "Un vero e proprio successo, dovuto alla collaborazione con Federfarma e alle altre organizzazioni rappresentative della categoria e le strutture del Servizio Sanitario Regionale. Da oggi i cittadini del Lazio hanno uno strumento in più per aderire alla campagna vaccinale. A regime saranno oltre mille le farmacie aderenti."

