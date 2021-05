Lo scorso mese di dicembre le forti e frequenti piogge avevano provocato diverse frane in Ciociaria, non risparmiando neppure Boville Ernica. Smottamento registrato a Colle Mausoleo. L'amministrazione comunale si è attivata per chiedere fondi alla Regione Lazio per la messa in sicurezza.

Un progetto da 73.000 euro per recuperare e mettere in sicurezza, con un muro di contenimento, è stato approvato dalla giunta comunale che ha avviato l'iter per la richiesta di finanziamento alla Regione. A darne notizia sono il sindaco Enzo Perciballi e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici e all'Urbanistica Benvenuto Fabrizi.

«Verranno rimosse le parti di terreno instabili e verrà rimodellata la scarpata - spiega il sindaco Perciballi - Verrà quindi realizzato un muro di contenimento in cemento armato con altezza media di circa tre metri.

Inoltre, verranno raccolte le acque piovane e collocati dei tubi drenanti dietro la parete per portarle all'esterno, sulla cunetta che verrà realizzata fra il muro e la strada.

Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale volto a garantire la sicurezza a tutti, con particolare riguardo proprio alla viabilità».

L'assessore Benvenuto Fabrizi ha aggiunto che «il progetto si è reso necessario dopo la frana dello scorso dicembre, che aveva anche invaso la carreggiata impedendo di fatto il transito. A peggiorare la situazione c'è la vicinanza di alcune abitazioni. Come amministrazione comunale eravamo immediatamente intervenuti sia per mettere in sicurezza l'area, sia per reperire la copertura finanziaria necessaria al consolidamento di tutto il versante interessato dallo smottamento».