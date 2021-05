Anche quest'anno il Comune di Pontecorvo ricorda la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Lo ha fatto esponendo sul balcone del palazzo municipale uno striscione per sensibilizzare. «Il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani – ha affermato il sindaco Rotondo - Qualche mese dopo, in un altro attentato, il 19 luglio mori anche Paolo Borsellino assieme alla sua scorta gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Uomini divenuti simbolo della lotta a tutte le illegalità. Per il sesto anno, da quando amministriamo la nostra comunità, a loro ricordo e per sensibilizzare a quei valori esponiamo la loro immagine dal Comune».