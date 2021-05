Se ne è andata all'età di 65 anni Marisa Cianfarano, simbolo della lotta per il lavoro a Frosinone. Lavoratrice della Multiservizi è scesa in campo diverse volte per far sentire la sua voce. «Ci ha lasciato Marisa, amica, compagna di tante lotte per il lavoro e per i diritti nella nostra città di Frosinone. Un pezzo della coscienza operaia, femminile e civile se ne va dopo una lunga sofferenza, sempre vissuta con la dignità del "mondo dei vinti".

Postiamo un video del 2014 che ci fa conoscere la stoffa della Frosinone resistente». È quanto scritto sulla pagina Facebook dell'associazione "Oltre l'occidente".

Questa mattina alle ore 11 i funerali nella chiesa di Santa Maria Goretti a Frosinone.