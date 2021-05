Proseguono gli appuntamenti della neonata associazione "I viali dei sorrisi di padre Pio". In poche settimane sono riusciti a fare la differenza per tantissime persone, famiglie, anziani, persone sole o nuclei numerosi con bambini piccoli.

Nata dalla volontà di Fabrizio Picano, da anni in campo nel settore dell'associazionismo e della beneficenza, l'associazione ha organizzato diversi appuntamenti davanti ai supermercati della città. Le derrate raccolte sono state consegnate, di vota in volta, a diverse parrocchie. E ieri è stato raggiunto un altro importante risultato.

«Quello che facciamo, lo facciamo con il cuore - spiega Picano - Aiutare chi ha bisogno, sapere che chi ha necessità di qualcosa da mettere in tavola o di qualche prodotto per un figlio piccolo che ha le sue necessità, questo è quello che ripaga tutti i volontari dell'impegno profuso nei weekend che trascorriamo davanti ai supermercati per raccogliere le donazioni. E devo dire che il cuore della gente è grande, chiunque, soprattutto le persone semplici, non se ne vanno senza lasciare qualche prodotto nel carrello».

Scatolame, pasta, legumi, latte a lunga conservazione, biscotti, olio ma anche pannolini, prodotti per l'infanzia, omogeneizzati. Prodotti diversi per diverse esigenze. Un pensiero per tutti.

La squadra di Fabrizio, con la pettorina blu, è pronta per fare la sua parte perché ogni piccolo gesto può fare la grande differenza.