Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, in via Armando Fabi a Frosinone. Lo scontro, avvenuto tra due auto, non ha lasciato scampo a uno dei conducenti. Inutili i soccorsi. Sul posto il personale medico che ha prestato le cure ai feriti e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.