Una comunità distrutta per la scomparsa del maggiore Rocco Dei Cicchi. Si sono tenuti poco fa i funerali nel comandante della polizia locale di Sora nella basilica di San Domenico. Tante le lacrime e le parole spese per ricordare un'indimenticabile figura per la città. Presente il corpo dei vigili urbani, numerosi amministratori, i volontari della protezione civile: tutti commossi hanno espresso vicinanza alla famiglia Dei Cicchi.