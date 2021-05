Il Comune ha pubblicato sul proprio sito Internet due avvisi emessi dall'Acea-Ato 5, riguardanti la sospensione programmata del flusso idrico in due giorni distinti. Il primo, lunedì 24 maggio, riguarderà le vie alimentato dal Serbatoio di via Santo Stefano, dalle 14 alle 18. Alcune delle strade interessate sono via Di Vittorio, via Giacomo Matteotti (parte alta e bassa), via Roma, via Santo Stefano. Ma anche via Fabrateria Vetus e via Armando Diaz.

L'elenco dettagliato delle strade interessate, tra zone del centro storico e di periferia, è disponibile all'interno del comunicato, che può essere consultato nella home page del Comune. Invece, una interruzione più lunga è prevista per la giornata di venerdì 28 maggio.

La sospensione del flusso idrico, infatti, inizierà dalla mattina, intorno alle 9, e si concluderà nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Le strade e località interessate dalla sospensione del 28 maggio sono: via Colle Antico, vicolo Borgo Berardi, via Ponticino, via Starnelle, via San Francesco seconda traversa e le zone limitrofe alimentate dal serbatoio di Colle Antico.

Le due interruzioni del servizio verranno causate da alcuni lavori di manutenzione già in programma e, secondo il comunicato dell'Acea, salvo imprevisti il regolare flusso idrico dovrebbe essere ripristinato durante la stessa giornata dell'intervento. Come sempre, il numero verde per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi al gestore idrico resta 800-191332.