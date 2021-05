Allarme rifiuti abbandonati a Sant'Ambrogio sul Garigliano. La località Selva è deturpata dalla buste abbandonate di immondizia. La popolazione fa appello all'amministrazione comunale, ma si tratta di un gesto incivile. Il comune della valle dei santi, che si distingue per l'alta percentuale di differenziazione dei rifiuti, tanto da aver ottenuto in più occasioni il riconoscimento di "Comune Riciclone", non è immune dall'abbandono di rifiuti soprattutto nelle zone più isolate, dove transitano anche cittadini di altri paesi.

A Selva sono comparse alcune buste di immondizia varia, forse gettate dal finestrino di automobili di passaggio. Capita in ogni comune del circondario e, ogni volta, questi gesti mostrano il grado di inciviltà dei responsabili. Auto in corsa e buste lanciate in aree verdi che, spesso, sono anche fruibili per la loro bellezza naturale. Poca sopportazione, a volte, per la differenziata e rifiuti lasciati anche in abbondanza a creare delle discariche abusive. Spesso si viaggia da un comune all'altro per compiere questi scempi.