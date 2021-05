Furto al Bar 58 ed all'adiacente tabaccheria siti sulla Casilina in territorio di Ripi. Il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte fra venerdì scorso e sabato. I ladri si sono fatti strada dopo aver aperto dei varchi nei muri dell'ex supermercato attualmente chiuso ed adiacente al bar, hanno rubato gratta e vinci e sigarette e poi, essendosi attivato il sistema di allarme, si sono dati alla fuga. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri del luogo per i rilievi di rito, avviate le indagini per ricostruire l'accaduto.