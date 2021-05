È morto Luigi Sonni storico presidente della Pro Loco e edicolante di Ferentino. Aveva 89 anni. La notizia si è diffusa poco fa in città destando tanto dolore.

Sonni ha dedicato gran parte della sua vita al potenziamento del sodalizio; instancabile il suo impegno nel portare in alto il nome della città collaborando con le amministrazioni anche in iniziative che potessero dare lustro al territorio. Grazie al suo attaccamento, la Pro Loco è divenuta l'associazione di riferimento non solo per il numero d'iscritti ma per la qualità delle iniziative e per la costanza dell'impegno.

I funerali si terranno lunedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Valentino.