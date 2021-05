Sono 5.218 i nuovi casi di Covid in Italia con 218 morti. Rispetto al bollettino di giovedì scendono i casi (erano 5.741) ma salgono i decessi (erano 164). Il tasso di positività scende dal 2,3% all'1,9%. Gli attualmente positivi sono 291.788 di cui 280.394 in isolamento domiciliare, 9.925 ricoveri ordinari e 1.469 ricoveri in terapia intensiva con 51 nuovi ingressi.

La regione con il maggior incremento giornaliero è la Lombardia con 874, seguita da Campania a 705, Sicilia a 493 e Lazio a 471. Che la situazione stia migliorando lo certifica anche il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Il ministro della salute Roberto Speranza ieri ha firmato la nuova ordinanza: da lunedì tutta l'Italia è nella fascia gialla.

Ma molte regioni, in vista anche della stagione estiva, puntano alla zona bianca: dal 1° giugno sarà la volta di Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise. Poi via via toccherà, se i dati saranno confermati per tre settimane consecutive, anche agli territori. Il 7 giugno, infatti, dovrebbero andare in zona bianca Abruzzo, Veneto e Liguria e dal 14 giugno anche Lazio, Lombardia e Umbria. Con l'incidenza settimanale dei nuovi casi su 100.000 abitanti che continua a scendere ovunque si andrà, da un mese a questa parte, verso un'Italia totalmente bianca o quasi. L'Rt nazionale cala da 0,86 a 0,78, mentre il dato del Lazio si attesta a 0,82 con rischio basso.

L'incidenza del Lazio, invece, si posiziona a 73,26 nel periodo 10/16 maggio secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità e a 64 nel periodo 14/20 maggio secondo i dati del ministero della Salute.