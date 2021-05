Oggi e domani seconda edizione dell'open day over 40 AstraZeneca. Dopo il successo della scorsa settimana è arrivata la decisione di replicare l'appuntamento al quale ci si dovrà presentare solo dopo aver fatto il ticket virtuale sulla app Ufirst.

Sono 30 gli hub vaccinali attivati in tutto il Lazio. Tra questi per l'Asl di Frosinone ci sono la Psc di Torrice (oggi e domani dalle 16 alle 21), il centro diagnostico di Arce (oggi e domani dalle 10 alle 24), la Rsa Villa degli ulivi di Sant'Elia Fiumerapido (oggi dalle 8.30 alle 13).

A questi si aggiungono gli hub dei medici di famiglia di Anagni e Fiuggi.

Per l'Asl Roma 5 c'è invece l'outlet di Valmontone.

All'ultimo momento l'open day è stato esteso anche agli over 35: «Data la disponibilità di ulteriori dosi, è possibile ritirare il ticket virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti). Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.pa ge.link/open-day-regione-lazio», ha fatto sapere l'assessore regionale Alessio D'Amato.

A ieri sera il Lazio aveva somministrato 2.887.621 sieri con un incremento giornaliero di 47.610 e 937.651 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Nella Asl di Frosinone sono 197.173 le dosi somministrate, 3.628 in più in 24 ore. La Regione Lazio lavora alla campagna vaccinale dedicata agli studenti che faranno la maturità quest'anno. Alle scuole fa sapere D'Amato è stata spedita l'informativa sulle modalità di prenotazione dei vaccini Pfizer per gli studenti. Le prenotazioni saranno attive da giovedì 27 maggio su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, accessibile anche dal portale salutelazio.it.

«Le somministrazioni - prosegue D'Amato - avverranno martedì 1°, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno in oltre 80 hub vaccinali di tutta la regione. Per prenotarsi servono il codice fiscale e la tessera sanitaria».

Si accelera per le farmacie: «Da lunedì 24 maggio - informa D'Amato - iniziano le prenotazioni sul portale regionale SaluteLazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione.

Da martedì 25 maggio avvio delle prenotazioni per il personale Aire, gli italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presente a Roma».

Infine, sul vaccino italiano interviene il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dice: «Bene la volontà espressa dal ministro Giorgetti di non abbandonare la strada di un vaccino figlio della ricerca italiana. Abbiamo bisogno di ogni arma possibile per uscire dall'incubo del Covid. Nel giorno del Global Health Summit l'Italia può giocare un ruolo internazionale a favore di una sfida globale».