Il tasso di positività scende per la prima volta sotto il 2%. Anche ieri contagi sotto i cinquanta con 32 nuovi positivi, 69 negativizzati e due decessi.

La giornata

L'andamento dei contagi si conferma anche nel bollettino di ieri. La media di questa settimana è a 29, sullo stesso livello della prima di ottobre, l'ultima prima dell'esplosione dei casi e la seconda ondata con contagi giornalieri in tripla cifra fissa. I 32 contagi di ieri sono 5 di Castelliri, 2 di Fiuggi, Frosinone, Paliano, Pico, Pignataro Interamna e Supino, 1 di Alatri, Anagni, Aquino, Arnara, Arpino, Cassino, Ceccano, Cervaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Piedimonte San Germano, Pofi, San Giovanni Incarico, Sora e Veroli.

I decessi

Sono una donna di 69 anni di Roccasecca e una donna di 70 anni di Cassino le nuove vittime del Covid in provincia di Frosinone. Dopo due giorni senza decessi, con quelli di ieri i morti della settimana sono 4. Già la scorsa settimana si era avvertito un sostanzioso calo della mortalità con 6 casi contro i 12 del periodo 3-9 maggio. Prima ancora erano 23 tra il 26 aprile e il 2 maggio, 20 tra il 19 e il 25 aprile, 27 tra il 12 e il 18 aprile, 26 tra il 5 e l'11 aprile, 30 tra il 29 marzo e il 4 aprile. Sono 29 i morti di maggio contro i 103 di aprile e i 98 di marzo.

L'andamento

In settimana non si sono mai superati i 50 contagiati.

L'ultima volta, con 51, è stata il 14 maggio. Ed è stata l'unica volta in dodici giorni. Un andamento che riporta ai primi di ottobre. Anche allora, nello specifico dal 5 all'11 ottobre, la media della settimana era di 29, ma a differenza di adesso i positivi stavano crescendo. Dal 28 settembre al 4 ottobre gli infetti erano stati 15. Da lì in poi sarebbe stata un'escalation con 29, poi 102 dal 12 al 18, la prima di ben dieci settimane in tripla cifra di contagi medi. Il trend si era interrotto tra il 21 dicembre e il 27 dicembre con 97. Poi altre due settimane sopra i 100 con 165 e 120, poi discesa a 88 (11.17 gennaio), 83, 87, ancora 88, 94 tra l'8 e il 14febbraio. Poi nuovo balzo in avanti con 151 tra il 15 e il 21 febbraio, 193 la settimana successiva, fino a 227 e 248 tra l'8 e il 14 marzo. Da quel momento nuova discesa a 192 tra il 15 e il 21 marzo, poi 149, 126, e, sotto la tripla cifra a 96 tra il 5 e l'11 aprile. Il segno che il peggio probabilmente era alle spalle tanto che poi i casi medi settimanali sono scesi a 75, 74, 59 (26 aprile-2 maggio), 56, 41 e appunto gli attuali 29 con altri due giorni da monitorare.

In questi due terzi di mese Frosinone ha avuto 105 nuovi positivi, Cassino 99, Alatri 85, Ceccano 65, Anagni 41, Fiuggi 36, Ferentino 34 e Sora 29.

Rispetto all'analogo periodo di aprile si contano -118 casi a Cassino, -110 a Frosinone, -82 a Veroli, -60 a Sora, -421 a Cervaro, -39 a Ferentino, -37 a Sant'Elia Fiumerapido e Strangolagalli, -35 a Castro dei Volsci, -34 a Monte San Giovanni Campano.

Nelle ultime tre settimane Frosinone è passata dall'avere 76 casi (1-7 maggio) a 54 (8-14 maggio) a 37 (15-21 maggio), Cassino da 46 a 33 a 20, Alatri da 28 a 27 a 30, Ceccano da 17 a 35 a 13, Ferentino da 11 a 20 a 3, Anagni da 14 a 14 a 13, Fiuggi da 13 a 10 a 13, Sora da 15 a 8 a 6,Pontecorvo da9 a10 a2, Veroli da 8 a 4a 7, Monte San Giovanni Campano da 5 a 7 a 3, Pignataro Interamna da 7 a 0 a 5.

Il tasso

Sempre più basso l'indice di positività, per la prima volta sotto il 2%. Ieri era all'1,89% in ulteriore discesa rispetto al 2,20% della giornata precedente. In questa settimana è attestato al 2,38%, più di un punto in meno rispetto al dato della settimana precedente. Il tasso medio di maggio è al 3,12% contro il 5,39% di aprile.

L'incidenza

Altro elemento indicatore della mutata condizione del Covid è l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti.

Questa settimana si chiuderà (il dato viene preso il venerdì) a 44,86, ben sotto la soglia dei 50 ideale per un ottimale tracciamento e ben lontana da quei 250 e passa che fecero scattare la zona rossa con punte anche di 366. La precedente incidenza era a 71,91 in linea con il dato di quattordici giorni prima a 70,23.



I guariti

I negativizzati continuano a essere più dei positivi. Ieri erano 69 per un totale settimanale di 356. La scorsa settimana erano 484, quella prima 693. A maggio i guariti sono 1.679 con il totale da inizio anno che sale a 17.634. Da metà novembre sono quasi 25.000.