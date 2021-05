La corsa alla realizzazione di campi per il padel è esplosa in provincia di Frosinone un paio di anni fa, ma è soltanto negli ultimi mesi, in piena pandemia, che ha fatto registrare il picco di maggior incremento, ed anche qualche incidente di percorso che la dice lunga sulle prospettive di remunerazione che questo sport sembra in grado di offrire anche nel breve periodo.

È recente la sentenza del Tar del Lazio sezione di Latina con cui i giudici amministrativi hanno rigettato un ricorso proposto dalla società Sport Mode, Società Sportiva Dilettantistica, contro l'ordinanza di demolizione di una struttura all'interno della quale sono ospitati cinque campi di padel coperti.

