Viaggiava in sella alla sua moto. Probabilmente aveva approfittato anche della bella giornata soleggiata di ieri. Ma purtroppo a casa, Cristian Campagna, non ha più fatto ritorno. Vittima di un incidente sulla provinciale Atina Rosanisco–Picinisco, in territorio di Picinisco, al confine con Atina. Inutili i tentativi di soccorso per il trentottenne, residente ad Atina.

I fatti

Qualche minuto dopo le 15 di ieri, la moto sulla quale viaggiava Campagna, è rimasta coinvolta in un incidente con un'auto che la precedeva. Il trentottenne è caduto a terra proprio quando sopraggiungeva un furgoncino che non ha potuto fare niente per evitarlo.

Immediati i primi soccorsi da parte delle persone che conducevano i due mezzi. Subito dopo è arrivato il personale medico.

Sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma per il trentottenne non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti, inoltre, una pattuglia di carabinieri di Picinisco e la polizia locale per verificare quanto avvenuto.

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per qualche ora in attesa dei rilievi di rito effettuati dai carabinieri. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria del cimitero di S. Marciano ad Atina. Cristian avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 30 giugno. Era titolare di una industria grafica e tipografica con sede ad Atina.

Sposato, con un figlio piccolo, era conosciuto come persona gioviale ed aveva molti amici in tutti i centri della Valcomino.

Grande dolore tra i familiari e i conoscenti che hanno appreso quasi subito la notizia. Sul luogo dell'incidente, nelle vicinanze della fabbrica dismessa Zarrelli, sono arrivati gli amici di Cristian, increduli per quanto accaduto.

I carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi di rito per poter risalire alla esatta dinamica dell'incidente che, come detto, ha coinvolto tre mezzi.

Solo verso le 18, dopo aver messo in sicurezza la strada e provveduto a rimuovere i mezzi, la provinciale è stata riaperta al traffico.