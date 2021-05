Incidente mortale sulla provinciale Atina Rosanisco – Picinisco, in territorio di Picinisco a confine tra questo ed Atina. Oggi, qualche minuto dopo le 15, una moto sulla quale viaggiava Cristian Campagna, 38 anni di Atina, si è scontrata con un'auto che la precedeva ed è rovinata a terra proprio quando sopraggiungeva un furgoncino che non ha potuto fare niente per evitarlo. Immediati i primi soccorsi da parte delle persone che conducevano i mezzi incidentati e rimasti illesi. Subito dopo arrivava l'ambulanza e la macchina medica e una pattuglia di carabinieri di Picinisco e la polizia locale per verificare quanto avvenuto.

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per qualche ora in attesa dei rilievi dei carabinieri; subito dopo la salma è stata trasportata presso la camera mortuaria del cimitero di S. Marciano ad Atina.

Cristian, avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 30 giugno, era titolare di una industria grafica etipografica con sede ad Atina.