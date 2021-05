Un volo da un'altezza di oltre 50 metri che non gli ha lasciato scampo. E' morto sul colpo un 14enne residente in un comune dei Castelli Romani. Stando ai racconti dei testimoni, il ragazzo sarebbe salito sul parapetto del ponte monumentale di Ariccia, e dopo aver superato le reti di protezione, si è lasciato cadere nel vuoto.

La tragedia si è consumata nella mattinata in pochi istanti, sotto gli occhi di automobilisti e persone che si trovavano sul ponte della via Appia. Qualcuno avrebbe provato a far desistere il giovane dal compiere il gesto estremo ma non c'è stato nulla da fare.

Saranno le indagini a chiarire cosa abbia indotto il giovane a porre fine alla sua vita.