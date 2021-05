Il primo Festival dei Sentieri, organizzato dall'associazione Cassino Città per la pace, in collaborazione di decine di associazioni e comuni dell'hinterland ha ancora una vasta eco. Soprattutto nei centri cassinati che hanno, in contemporanea, fatto percorsi di riscoperta delle proprie bellezze. A Vallerotonda tutti sul sentiero dei "ponti romani". Una passeggiata che ha visto una vasta partecipazione.

«Una manifestazione - ha detto il sindaco Giovanni Di Meo - alla riscoperta di antichi sentieri, della storia e della memoria, che ha coinvolto ben 15 comuni. Ringrazio l'associazione Cassino Città per la Pace, nelle persone del presidente Marino Fardelli e del vice Nino Rossi, ideatori del progetto, così come la locale Associazione ValleGiovane Sport che insieme all'amministrazione comunale ha organizzato la passeggiata tra storia e memoria».