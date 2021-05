Nuovo appuntamento con i volontari di "Plasticfree". Dopo avere operato in tre zone di Ceccano, l'onda di attivismo continua, senza sosta. L'associazione guidata da Marco Bovieri, ha programmato il prossimo appuntamento per domenica 30 maggio, alle 9. Come abbiamo anticipato nelle scorse settimane, "Plasticfree" cerca di espandere il proprio raggio d'azione anche verso la periferia e questa volta il luogo di ritrovo sarà il piazzale antistante il cavalcavia dell'alta velocità in contrada Pescara.

«Ci aspetta un'altra domenica di divertimento ed educazione ambientale dice Bovieri Ci ritroveremo in contrada Pescara, presso il piazzale del cavalcavia dell'alta velocità e dalì cidivideremo perripulire i luoghi segnalati. Rinnovo a tutti l'invito a partecipare. In particolare a ragazzi e bambini che aspetto numerosi. Grazie per quello che stanno facendo, avanti così. L'onda blu cresce sempre di più».

Dunque il protocollo d'intesa tra l'amministrazione Caligiore e l'associazione continua ad attirare l'attenzione dei cittadini e la curiosità di chi si avvicina, per la prima volta, a questo tipo di eventi. Per informazioni è possibile cercare l'evento "Plasticfree" di Ceccano sul sito della Onlus, da cui è anche possibile iscriversi all'iniziativa.