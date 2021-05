La città piange l'ex assessore e professore Renato Bruno Bottoni. Aveva 70 anni. Oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale "Beata Vergine Maria Immacolata" a La Lucca si terranno i funerali, adottando le disposizioni governative.

La notizia della morte di Bottoni ha destato grande dolore. Come accade spesso in simili circostanze, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Da tutti ricordato come una persona dal cuore grande, gentile, disponibile, generosa.

Aveva ricoperto il ruolo di assessore ai Servizi sociali durante il mandato del sindaco Antonio Cinelli. Professore stimato da tutti. Per anni è stato tecnico di laboratorio al liceo classico "Norberto Turriziani" di Frosinone.

Lascia la moglie Silvana e le figlie Ginevra e Barbara.

Oggi pomeriggio l'ultimo saluto nella chiesa della frazione de La Lucca dove viveva con la famiglia.