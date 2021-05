Un socio privato per nuovi investimenti e per portare a compimento l'unificazione degli impianti di depurazione di Ceccano e di Villa Santa Lucia. AeA, società in house, partecipata dai consorzi Asi e Cosilam, ha avviato la procedura di selezione di un partner privato. Il bando è finalizzato alla "scelta di un socio cui riservare la partecipazione di maggioranza nel capitale sociale... e l'affidamento dei contratti di servizio oggetto dell'attività della società".

AeA ha approvato un piano di investimento per circa 50 milioni di euro. Il piano prevede, tra le varie cose, una piattaforma integrata per il recupero dei fanghi con produzione di biometano ad Anagni, la realizzazione di un impianto di recupero e trattamento di soilwashing e biorisanamento di rifiuti prodotto da operazioni di bonifica nell'impianto di Colle San Paolo a Ceccano, l'adeguamento della linea dei liquidi non pericolosi dell'impianto di Villa Santa Lucia.