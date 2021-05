Anche quest'estate le strade del centro storico, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, torneranno ad animarsi grazie alle "Terrazze del Belvedere" che, l'anno scorso, hanno avuto un grande successo.

La giunta Ottaviani ha approvato le linee guida per la realizzazione, per il secondo anno, della fortunata iniziativa, su indirizzo degli assessori Rossella Testa (centro storico) e Antonio Scaccia (commercio). L'Amministrazione comunale, per promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica a seguito della emergenza sanitaria, ha ritenuto opportuno ripetere, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, da metà giugno, il progetto che tanto successo di pubblico ha ottenuto lo scorso anno, sia in ambito cittadino sia in ambito provinciale, consolidando il ruolo di "Frosinone Alta" quale polo attrattore della città per i giovani e per i frequentatori dì ogni età.





