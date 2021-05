Ispirarsi a Cicerone per rinnovare il passato e farlo valere: Maddalena Politi del liceo classico "N. Turriziani" di Frosinone tra i cinquanta finalisti ammessi alla seconda prova del certamen ciceronianum Arpinas.

Il sette maggio 2021 si è tenuta, da remoto, la prima prova del XL certamen ciceronianum Arpinas, competizione internazionale sulla lingua latina, che quest'anno, in ragione dell'emergenza pandemica ancora in atto, è stato proposto secondo una nuova e più articolata formula, costituita da due prove: la prima consistente nella più tradizionale traduzione e la seconda nell'elaborazione di un saggio, sugli argomenti appresi a conclusione di un ciclo di lezioni tenuto da docenti universitari di varie università prevalentemente europee, organizzato in cinque sessioni, dal titolo "Cicero's Reception and Influence from the Antiquity to Contemporary Age".

Grazie al brillante risultato conseguito su centotrenta studenti di Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Spagna, Ungheria e Italia, la studentessa Maddalena Politi è stata ammessa a partecipare da mercoledì 19 a venerdì 21 maggio 2021 a un Corso di alta formazione sulla figura e il contesto storico-culturale di Cicerone, curato dal Centro Studi Umanistici «Marco Tullio Cicerone», dalla Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL), dalla Società Internazionale degli Amici di Cicerone (SIAC), e dalla Delegazione "Antico e Moderno" dell'Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) e quindi a sostenere la seconda prova, nella mattinata di sabato 22 maggio 2021, valida per l'elaborazione della graduatoria finale dei cinquanta finalisti.

Con grande orgoglio del liceo tutto, a Maddalena i complimenti per il risultato conseguito e l'augurio della Dirigente scolastica, Prof.ssa Erminia Gnagni, e di tutta la comunità scolastica, con la certezza che questa esperienza sarà servita a rafforzare la convinzione che i valori della cultura classica siano vivi e vitali nella civiltà contemporanea e costituiscano il fondamento di ogni prospettiva di crescita futura, che si basi immancabilmente sul rispetto condiviso della legalità: legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus (Cic. Cluent. 146).