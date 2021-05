La strada provinciale dei Santi e la via delle Terme, ancora chiusa al traffico, sono state al centro dell'incontro che si è svolto ieri mattina tra il consigliere comunale di Sant'Andrea del Garigliano, esponente della lista "Progetto Futuro", Federico Pontiero e i rappresentanti dell'Astral, l'agenzia regionale competente della manutenzione stradale della provincia.

«Si è trattato di una discussione molto proficua sulla viabilità e sulla manutenzione delle strade, in particolare della provinciale 76 dei Santi e sulla riapertura della Via delle Terme, arteria importante per l'imminente stagione estiva – ha riassunto Pontiero -.

Ho cercato di portare alla luce la difficile situazione del nostro territorio e di premere su quanto sia fondamentale intervenire in tempi brevi. Ho avuto un riscontro positivo e delle rassicurazioni, vedremo se quanto discusso verrà messo in atto».