Nuovo appuntamento con l'isola ecologica itinerante. Il sindaco Piero Sementilli e l'assessore all'ambiente Enrico De Angelis confermano l'appunta mento per giovedì 27 maggio, dalle 8 alle 12, in via Aldo Moro. La giornata sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti ingombranti e Raee che saranno prelevati dagli addetti della ditta Sangalli.

L'iniziativa è promossa per educare i cittadini alla diversificazione e al corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare modo di quelli ingombranti. Nell'isola ecologica mobile possono essere depositati i rifiuti ingombranti (mobili e simili), i Raee (rifiuti di apparecchi elettrici o elettronici di qualsiasi dimensione, cioè grandi e piccoli elettrodomestici) e gli oli usati per la frittura. L'uso dell'isola ecologica è riservato esclusivamente alle utenze private. Resta comunque attivo il numero verde 800440797 per prenotare il ritiro gratuito a domicilio.

L'iniziativa offre un comodo servizio ai cittadini e incentiva il corretto smaltimento dei rifiuti. Simili appuntamenti sono utili per sensibilizzare gli utenti ed educarli ad abitudini corrette, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, oltre a stimolare quella conoscenza dei rifiuti e la gestione degli stessi che con il tempo devono essere migliorate ed ottimizzate.

Avere l'opportunità di smaltire comodamente i rifiuti, in particolare quelli ingombranti, riduce il rischio degli abbandoni selvaggi che deturpano il territorio e lo inquinano. La collaborazione degli utenti è incoraggiante, i risultati sono legati al coinvolgimento dei cittadini il cui protagonismo nel settore risulta determinante.