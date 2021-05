«Riapriamo una strada di collegamento importante come la provinciale 8». Con queste parole il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo ha riaperto insieme con i sindaci di Esperia, Giuseppe Villani, e di Castelnuovo Parano, Oreste De Bellis, il tratto di strada fortemente danneggiato dal dissesto.

«Un ottimo lavoro - ha sottolineato Pompeo - per la messa in sicurezza del territorio, realizzato di concerto con le amministrazioni locali: è questa la Provincia del fare». «Ringraziamo l'amministrazione provinciale per la tempestiva realizzazione degli interventi e per la fattiva collaborazione a rispondere alle esigenze locali», hanno precisato i due sindaci.