Avanti tutta con i vaccini. Calendario sempre più fitto nella regione Lazio nella seconda metà di maggio per quel che riguarda la profilassi. Dalla mezzanotte di venerdì 21 maggio, si apre alle classi di età 47-44 anni. Da lunedì 24 maggio sarà possibile prenotarsi per i vaccini monodose Johnson & Johnson in farmacia. Dal 25 via alle prenotazioni per quanto concerne il personale Aire, vale a dire i cittadini residenti all'estero, naviganti e ambasciate. Dal 27 maggio i maturandi potranno prenotarsi per le giornate di somministrazione delle dosi Pfizer per i giorni 1, 2 e 3 giugno. Una ulteriore accelerazione, a dimostrazione che è questo il fronte più importante in questo momento per il contrasto alla pandemia da Covid-19.



Le diverse finestre

In questo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 maggio, si replica l'Open day riservato agli over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti) per il vaccino Astrazeneca. Nello scorso fine settimana sono state somministrate circa 3.000 dosi del siero dell'azienda anglosvedese. Sul sito della Regione Lazio sono indicati gli hub dove verrà effettuato questo Open day in Ciociaria. Quello della Prima Sole Components di Torrice (sabato e domenica, dalle ore 16 alle 21), quello del Centro diagnostico di Arce (sabato e domenica dalle 10 alle 24), quello della Rsa Villa degli Ulivi di Sant'Elia Fiumerapido (sabato dalle 8.30 alle 13). Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

Oggi saranno disponibili online i ticket virtuali sulla app Ufirst. Nel Lazio 30 hub vaccinali operativi. Quindi tutte le prossime date di apertura delle prenotazioni. Dalla mezzanotte di venerdì 21 maggio i nati dal 1974 al 1977, vale a dire le fasce di età 47-44 anni. Dal 25 maggio avvio delle prenotazioni per gli italiani residenti all'estero, il personale navigante e quello delle ambasciate presenti a Roma. Dal 26 maggio si apre alle prenotazioni per i nati dal 1978 al 1981. Vale a dire le persone comprese nelle fascia di età 43-40 anni.

Dalla mezzanotte del 27 maggio prenotazioni per la tre giorni dedicata agli studenti maturandi. Le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno in tutte le sedi vaccinali che somministrano Pfizer. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria, le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.



Arrivano le farmacie

Poi da lunedì 24 maggio inizia la prenotazione delle vaccinazioni nelle farmacie. Con il siero monodose Johnson & Johnson. In provincia di Frosinone dovrebbero essere tra le 80 e le 100 le farmacie che aderiranno a questa opzione. La profilassi sarà effettuata in appositi spazi e potranno essere somministrate fino a 20 dosi al giorno.

Per prenotare bisognerà andare sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome e poi seguire la fascia d'età. Le somministrazioni inizieranno dal 1° giugno. Ieri pomeriggio riunione del consiglio dell'ordine, presieduta da Riccardo Mastrangeli, per organizzare il tutto. Ma le farmacie della provincia di Frosinone sono pronte da tempo. Si attende il via libera definitivo. Il conto alla rovescia però è già iniziato. Le farmacie possono dare un contributo importante alla campagna di vaccinazione.



La situazione

In provincia di Frosinone sono state somministrate 190.000 dosi. E sono 68.000 le persone che hanno completato l'intero percorso, che cioè hanno ricevuto entrambe le dosi. Vuol dire che oltre il 40% della popolazione target ha avuto almeno una dose di vaccino e circa il 15% ha ultimato il ciclo della profilassi. Sono numeri in continua crescita. Nel Lazio ci sono anche 1.900.000 prenotazioni, 125.000 delle quali di cittadini residenti in Ciociaria. Inoltre, come anticipato nei giorni scorsi, dal 24 maggio sarà operativo un altro hub vaccinale della provincia di Frosinone. A Piedimonte San Germano, nell'area dello stabilimento Fca-Stellantis. Poi il 28 maggio l'inaugurazione, molto probabilmente alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Succederà questo: dal 24 maggio le vaccinazioni che oggi si effettuano al Santa Scolastica si faranno presso il centro di Piedimonte. Come conferma Pierpaola D'Alessandro, direttore generale della Asl di Frosinone. Spiega: «Stiamo portando avanti una strategia precisa».

Sul sito Salute Lazio c'è l'elenco completo dei 15 hub operativi in Ciociaria. In 9 si somministra il vaccino Pfizer: ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, ospedale Santa Scolastica di Cassino (dal 24 presso il centro di Piedimonte san Germano), ospedale Santissima Trinità di Sora, ospedale San Benedetto di Alatri, Ini Città Bianca di Veroli, Casa della Salute di Ceprano, hub Prima Sole Components di Torrice, Rsa Salus di Isola del Liri, Rsa Sant'Antonio di Frosinone. In 6 hub si somministra il vaccino Vaxzevria (ex Astrazeneca): Casa della salute di Pontecorvo, Casa della salute di Ceccano, Casa della salute di Atina, presidio sanitario di Anagni, Centro diagnostico di Arce, Rsa Villa degli Ulivi di Sant'Elia Fiumerapido.

Intanto ieri, nel corso del question time della Camera, il ministro della salute Roberto Speranza ha detto: «Il nostro auspicio e le informazioni che abbiamo ci portano a ritenere che il 28 maggio Ema possa dare il via libera al vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. Sarebbe un fatto molto importante che ci consentirebbe di allargare la campagna. E ci sono studi in corso anche per età ancora più giovani».



La situazione

Ieri 47 casi positivi su 1.426 tamponi effettuati. Per un tasso di positività del 3,29%. Ci sono stati anche 107 negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. Ma il dato più importante è quello rappresentato dai decessi: zero. Per quanto riguarda i nuovi contagi, 14 ad Alatri, 6 a Fiuggi, 5 a Cassino, 4 a Frosinone, 4 a Ceccano, 3 a Supino, 2 a Ferentino, 2 a Sant'Apollinare. Poi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Ausonia, Castelliri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pofi, San Giovanni Incarico, Veroli.



Il trend

Ieri è iniziata la settimana numero sessantaquattro dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Sono trascorsi 444 giorni dal primo caso del due marzo 2020. Questo l'andamento: 10 casi il diciassette maggio, 25 il diciotto e 47 il diciannove. Per un totale di 82 e una media giornaliera di 27,3. Quella precedente di settimana, la sessantatré, era andata in questo modo: 27 contagi il dieci maggio, 34 l'undici, 62 il dodici, 43 il tredici, 51 il quattordici, 26 il quindici e 45 il sedici. Per un totale di 288 nuovi contagi e una media giornaliera di 41,14. Il trend delle medie giornaliere dei casi nelle ultime settimane è stato il seguente: 192,57 nella cinquantaduesima, 226,71 nella cinquantatreesima, 247,7 nella cinquantaquattresima, 191,71 nella cinquantacinquesima, 149,29 nella cinquantaseiesima, 125,85 nella cinquantasettesima, 96,42 nella cinquantottesima, 74,85 nella cinquantanovesima, 74,28 nella sessantesima, 58,71 nella sessantunesima, 56,42 nella sessantaduesima e 41,14 nella sessantatreesima. Poi ci sono le medie mensili dei contagi, altrettanto significative: 13,8 casi al giorno a marzo 2020, 7,63 ad aprile, 0,83 a maggio, 0,46 a giugno, 0,35 a luglio, 5,16 ad agosto, 7,43 a settembre, 113,8 a ottobre, quando i nuovi casi sono stati 3.528. Poi il boom a novembre, con 6.588 contagiati. Per una media di 219,66 ogni ventiquattro ore. A dicembre 3.468 contagi, per una media giornaliera di 111,87.

A gennaio i contagi in totale sono stati 3.144, per una media di 101,42. A febbraio 3.526 nuovi casi, per una media giornaliera di 125,92. A marzo 2021 i contagi sono stati 6.063, per una media quotidiana di 195,58. Ad aprile 2.612 casi. Per una media di 87,06. Per quanto riguarda il mese di maggio, finora 831 nuovi casi. Per una media di 43,73 ogni ventiquattro ore. C'è poi la curva dei decessi: 25 vittime a marzo 2020, 23 ad aprile, 2 a maggio, 8 a giugno, poi 0 sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre, 9 ad ottobre. Quindi l'impennata: 100 a novembre, 98 a dicembre, 73 a gennaio 2021, 73 a febbraio, 100 a marzo, 103 ad aprile. A maggio finora i morti per Covid sono stati 27. In netta diminuzione le curve dei contagi e dei decessi. Con un -80% rispetto a marzo e un -56% con riferimento ad aprile. Il tasso di incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è di 51,78, ampiamente al di sotto della quota di 250, sopra la quale scatta la zona rossa.



Il bollettino

Ieri in Italia 5.506 nuovi casi, per un tasso di positività che è sceso all'1,9%. I decessi sono stati 149. Nel Lazio 466 contagi su oltre 33.000 test (15.000 molecolari e 18.000 antigenici). Tasso di positività al 2,9%. I decessi sono stati 16. Poi 1.880 guariti. I ricoverati nel Lazio in questo momento sono 1.454, i pazienti in terapia intensiva 215.