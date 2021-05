In sei hanno deciso di partecipare alla gara relativa all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'area della stazione del capoluogo. Martedì scorso c'è stata l'apertura delle buste e ora è partita la fase di screening, che durerà all'incirca un mese, delle documentazioni per arrivare alla individuazione del soggetto cui verrà affidato l'importante compito di guidare le operazioni per il completo restyling del cuore del quartiere Scalo. Un'imponente opera di riqualificazione che comporta un investimento di 4.866.683 euro e che servirà a far diventare il quartiere il salotto buono della città.

La rivoluzione coinvolgerà le superfici comprese tra piazzale Kambo, la stazione ferroviaria e l'area Eni, ex Iacorossi, con l'individuazione di una superficie di circa 10.000 metri quadrati, dove sorgerà una piazza sul modello rinascimentale.