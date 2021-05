La Regione Lazio ha confermato, sulla pagina Facebook salutelazio, che i prossimi sabato 22 e domenica 23 maggio si svolgerà nuovamente l'Open Day Astrazeneca che tanto successo ha ottenuto nello scorso week end. Si tratta di nuovo di un Open Day con ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti).

Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria.

Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione e gli orari vai su: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale. Domani saranno online i ticket virtuali sulla app Ufirst.