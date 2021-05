Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus nel nostro Paese registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti del ministero della Salute. Mentre ieri erano stati 4.452. Sono invece 149 le vittime in un giorno, mentre nelle 24 ore precedenti erano state 201. Al momento 1.643 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 46 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 70 (ieri 86).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri. Il numero dei tamponi effettuati è 287.256 test tra molecolari e antigenici: ieri erano stati 262.864. Il tasso di positività è dell'1,9%, tendenzialmente stabile rispetto all'1,7% di ieri.