Il presidente della Società Ambiente e Salute Srl Ennio Mancini ha spiegato che in queste ore c'è stato un arresto in riferimento all'avviso di selezione pubblica, caricato sul sito della Società Ambiente e Salute Srl in scadenza domani volto ad individuare sei figure impegnate nel pulire e vigilare nel Rione Napoli, nell'area da poco riqualificata dato che ancora manca una documentazione per dare il via all'iter che porterà all'avviso pubblico.

"Ho preferito agire con l'istanza in autotutela e revocare l'avviso. -ha voluto precisare Mancini- Ho preferito percorrere questa strada perché l'avviso di selezione in questione è subordinato alla presa in carico da parte della Società Ambiente e Salute Srl del servizio di pulizia, guardiania e manutenzione dell'area.

A breve dal Comune di Sora credo saremo chiamati per firmare il documento, ma nell'attesa ho agito in autotutela revocando l'avviso".