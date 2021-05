La macchina dei soccorsi a Castelliri per salvare la vita a L.V. di anni 73, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

C'è grande sgomento nel paese per l'improvvisa scomparsa dell'uomo trovato senza vita nel suo campo in zona Castagneto dove amava trascorre del tempo guidando il suo motorino elettrico che gli permetteva di spostarsi a causa della sua disabilità.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Ancora da accertare le cause del decesso.