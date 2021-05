Casi in leggero aumento in Ciociaria. Stando ai numeri riportati nel bollettino della Asl di Frosinone sull'andamento della pandemia in provincia, si registrano 47 nuovi positivi su un totale di 1426 tamponi. Sono 107, invece, i negativizzati.

Il dato positivo è quello relativo ai decessi. Non si registra nessuna vittima nelle ultime 24h.

Dopo i 10 positivi con i quali si è aperta la settimana, ieri se ne erano registrati 25 con una vittima. Dunque i casi sono quasi raddoppiati, seppur rimanendo al di sotto delle 50 unità.

La situazione nei comuni

Boom di nuovi positivi ad Alatri che registra 14 casi in più. 6 a Fiuggi, 5 a Cassino, 4 a Ceccano e Frosinone, 3 a Supino. Due nuovi casi a Ferentino e Sant'Apollinare.

Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Ausonia, Castelliri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pofi, San Giovanni Incarico e Veroli.