Nuovi spazi di verde attrezzato in città che devono essere controllati, gestiti e puliti. E così, per preservare quanto di nuovo tra poco verrà presentato alla cittadinanza, il presidente della società Ambiente e Salute Srl, Ennio Mancini, ha aperto, tramite un avviso di selezione pubblica, le candidature per sei figure da impegnare per la gestione temporanea dei servizi di guardiania, pulizia e manutenzione del complesso pubblico attrezzato nell'area del "Parco Monsignor Mario Morganti" di piazza XIII Gennaio, che a breve verrà inaugurato.

Per partecipare alla selezione è possibile scaricare dal sito della società la domanda e presentarla entro le ore 12 di domani. Il trattamento economico mensile lordo previsto dal contratto sarà pari a 970 euro per la durata di cinque mesi.