Si è tenuto ieri il primo incontro dell'unità di crisi sul tema dell'usura, presente all'iniziativa anche il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che ha sottolineato quanto, in questo particolare momento storico sia importante intervenire a supporto delle imprese con tutti gli strumenti necessari mettendo in campo una vera e concreta prevenzione del fenomeno.

«Come Camera di Commercio - ha evidenziato - stiamo lavorando cercando di dare un taglio pratico attraverso la collaborazione e la sinergia con le istituzioni e le associazioni di categoria presenti sui territori. Il presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione, Gianpiero Cioffredi ha posto l'accento sull'importanza e la necessità di denunciare e di aiutare le imprese. Bisogna agire su due fronti prevenzione e lotta all'usura».

Nel corso della Giornata nazionale della Legalità promossa dalla Confcommercio "Legalità Mi Piace", alla presenza del ministro Lamorgese, sono stati affrontati gli aspetti relativi alla percezione e alle difficoltà che le imprese hanno rispetto all'usura e sono emersi dati come l'aumento della comprensione del fenomeno, si è infatti passati da una percentuale del 13% nel 2019 al 27% nel 2020.

Percezione che aumenta nelle piccole e medie imprese che operano nel settore del commercio, degli alberghi e dei pubblici esercizi, che sale addirittura al 36% rispetto agli altri crimini. Tra i problemi difficoltà di accesso al credito ed eccessiva burocratizzazione. C'è ancora paura di denunciare per eventuali ritorsioni, ma anche di restare soli. C'è poca fiducia nella giustizia ma pure vergogna nel doversi rivolgere alle forze dell'ordine o la paura di non riuscire a pagare il debito e uscire dall'incubo.

La Camera di Commercio ha messo in campo da subito un bando con dei contributi a fondo perduto per la digitalizzazione, e attraverso l'Azienda speciale Informare ha istituito un tavolo permanente con i diversi Istituti di credito territoriali per affrontare il tema dell'accesso al credito. La difficoltà delle imprese di ottenere delle linee di finanziamento è una delle cause del ricorso all'usura, per questo è importante che gli strumenti di accesso al credito siano resi snelli e accessibili. Per il contrasto all'usura la Camera di Commercio già da tempo è a fianco alle imprese offrendo direttamente a quelle in difficoltà ma anche ai semplici cittadini la possibilità di rinegoziare i propri debiti attraverso il supporto dell'Organismo da sovraindebitamento.