Affidato l'incarico a una ditta specializzata per il servizio di manutenzione del verde urbano ed extraurbano lungo le strade comunali. Per provvedere alla salvaguardia, all'igiene, alla sicurezza pubblica e privata mediante la manutenzione delle strade comunali, in particolare con il taglio dell'erba, di rovi o sterpaglie dai bordi delle carreggiate e con la potatura degli alberi che invadono la sede stradale, è stata individuata una ditta a cui è stato affidato l'incarico.

In estate l'erba cresce alta, come la vegetazione, ostruendo la visuale soprattutto lungo la viabilità.

Da qui la necessità dell'intervento per motivi di sicurezza e per garantire decoro e pulizia. Il sole, le temperature elevate e le occasionali piogge fungono da catalizzatori, accelerando il processo di crescita del verde che invade le strade mettendo a rischio automobilisti e pedoni.