Pubblicato l'avviso per l'assegnazione delle borse di studio ai ragazzi che frequentano le scuole superiori e risiedono nel Comune di Falvaterra. I genitori degli studenti, o gli stessi se maggiorenni, possono presentare domanda allegando l'attestazione dell'Isee familiare, la copia dei documenti di identità del genitore e dello studente, il codice fiscale di quest'ultimo. Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate entro il 1° giugno, pena l'esclusione.

Le borse di studio garantiscono un sostegno economico alle famiglie per l'istruzione dei propri figli. Le spese scolastiche sono ingenti, per cui è utile poter usufruire di somme che, seppure piccole, vanno a sostenere i bilanci familiari. Dunque, un'opportunità da non perdere per tutti coloro che ne hanno diritto.