Come avevamo annunciato all'inizio del mese, l'ufficio postale di via Madonna della Pace da lunedì è chiuso per lavori di manutenzione. Gli utenti, quindi, potrebbero subire qualche disagio nei prossimi giorni, anche se sono stati avvisati da tempo. Come riporta sui social il Comune, l'intervento è stato prontamente segnalato, infatti l'ufficio postale rimarrà con i battenti chiusi per circa due settimane. La chiusura, imposta da una serie di lavori di manutenzione non meglio specificati, è prevista fino a sabato 29 maggio.

I cittadini potranno quindi usufruire nuovamente dei servizi offerti dagli sportelli a partire da lunedì 31. Per chiunque avesse bisogno della sede postale vicina, ne sono state segnalate due: innanzitutto l'ufficio postale Ceccano 1, che andrà ad assorbire gran parte del carico di lavoro e si trova in via San Francesco, 29. Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, con apertura alle 8,20 e chiusura alle 13,35. Il sabato invece l'orario osservato sarà 8,30-12,35. Inoltre, per snellire le code nelle sedi vicine, Poste Italiane ha reso noto che verrà collocato un ufficio postale mobile in prossimità della struttura in via Madonna della Pace.

L'ufficio mobile ha iniziato a funzionare in questa zona a partire da ieri, e ha portato con sé un'ordinanza per la limitazione del parcheggio proprio in via Madonna della Pace. Si legge nella nota pubblicata da Palazzo Antonelli che il parcheggio nei pressi dell'ufficio postale, sarà vietato fino al prossimo 16 giugno, proprio per consentire lo stazionamento del caravan, nel quale verrà svolta l'attività dell'ufficio postale chiuso per manutenzione.