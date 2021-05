Associazioni e cittadini in aiuto di chi ne ha più bisogno. Una straordinaria gara di solidarietà in soccorso dei bisognosi e nuovi poveri. Accade a Ferentino, sotto lo sguardo di Sant'Ambrogio martire custode della città.

Ogni 16 del mese (giorno del martirio del santo patrono, era il 16 agosto dell'anno 304), nella Cattedrale di Ferentino si celebra la messa in ricordo del martirio del centurione per l'appunto e nell'occasione, a turno, le associazioni cittadine, concedono doni, maggiormente pacchi alimentari e beni di prima necessità alla Caritas, che poi li distribuisce ai concittadini bisognosi e non sono pochi.

La pandemia ha reso ancor più grave il fenomeno e sono sempre di più le famiglie della città necessitanti di un sostegno, prima di tutto di alimenti. Fra cui anziani e persone sole e sfiduciate. Lo scorso 16 maggio è stato il turno delle associazioni "L'Airone" e "Donne in cammino". Hanno donato pacchi di generi alimentari alla Caritas.

«Con estrema gratitudine ed emozione ringraziamo chi ha reso possibile la raccolta alimentare a sostegno della Caritas diocesana di Ferentino.

Orgogliosi dello spirito di misericordia dimostrato» ciò si apprende da "L'Airone". Erano presenti anche la protezione civile Aver e la Croce Rossa locali, nonché alcune mamme che hanno perduto i propri figli prematuramente, anche loro, misericordiose, hanno voluto donare qualcosa. La santa messa è stata celebrata da don Giuseppe Principali in occasione della solennità dell'Ascensione del Signore e in ricordo del martirio di Sant'Ambrogio. «Perché il ricordo di Ambrogio sia per tutti un impegno per la carità...» parole di don Giuseppe.

Di fondamentale importanza, dunque, il ruolo della Caritas e della vicaria cittadina a sostegno di coloro che hanno davvero bisogno di una mano. Si rammenta che la pandemia di Covid-19 ha reso ancor più critica la miseria. Pertanto rappresentano un toccasana le raccolte di alimenti destinati alle famiglie meno abbienti di Ferentino, che a fatica riescono nel quotidiano a mettere cibo sulla tavola per poter sfamare grandi e piccoli. Importante gesto quello delle associazioni e dei cittadini soprattutto in un periodo, come quello attuale, dove sono tante le famiglie in difficoltà. Anche famiglie che prima dell'emergenza sanitaria mai avrebbero pensato di vivere situazioni di disagio e difficoltà.