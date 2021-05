Inaugurata lunedì pomeriggio nell'edifico "Cesare Baronio" la nuova sede della scuola d'infanzia "San Lorenzo". Emozionati i piccoli scolari e i loro genitori. Un giorno di festa che rimarrà incorniciato nei ricordi dei presenti perché in tempo di Covid eventi come l'inaugurazione di una scuola ha un significato particolare, di fiducia nel futuro.

«Grazie all'intervento del Comune e soprattutto grazie a fondi ministeriali è stato possibile aprire la nuova sede al piano terra, con l'uso del giardino - ha spiegato soddisfata la dirigente scolastica Maddalena Cioci - Con altri fondi abbiamo predisposto l'area esterna con il tappeto anti trauma per far giocare i bambini all'aperto. Ringrazio i genitori e il sindaco Roberto De Donatis, la sua amministrazione e Pino Gallozzi dell'ufficio manutenzioni che ha seguito i lavori in maniera puntuale: quando c'è sinergia tra le istituzioni si raggiungono risultati preziosi per tutta la collettività».

Presente all'evento anche la consigliera Floriana De Donatis: «Esprimo soddisfazione per i lavori terminati dopo molti sforzi da parte del Comune - ha detto - La preside Cioci è molto attenta e ha organizzato una manifestazione molto bella». A salutare i genitori e i piccoli alunni anche il primo cittadino, che ha mostrato tutta la sua soddisfazione: «È il primo evento post pandemia al quale partecipo ed è bello tornare a vedere i nostri piccoli bambini esibirsi in canti e balli La felicità che loro esprimono oggi è la felicità di tutti».