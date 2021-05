Ladri buongustai in azione a Spigno Saturnia e Minturno, dove sono state denunciate due persone per furti compiuti all'interno di due attività commerciali. A scoprire gli autori sono stati i Carabinieri della Compagnia di Formia, i quali ieri hanno denunciato un cinquantacinquenne di Napoli e un diciannovenne di Minturno. Nel primo caso il ladro in trasferta è accusato di aver rubato duecentocinquanta confezioni di formaggio, del valore di circa mille euro. L'uomo, insieme ad un'altra persona in corso di identificazione, nel gennaio scorso, aveva fatto visita ad un noto supermercato di Spigno Saturnia.

Dopo aver forzato la porta antipanico, i due "formaggiari" hanno pensato di andare a "prelevare" il prelibato prodotto, che probabilmente poi avranno in parte rivenduto in terra campana. Il titolare dell'attività commerciale, accortosi del furto, ha poi presentato denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Minturno, i quali hanno avviato le indagini.

Grazie alle immagini della videosorveglianza e agli elementi raccolti dai militari, è stato individuato l'autore, che è stato denunciato per furto. Stessa sorte è toccata ad un diciannovenne di Minturno, il quale ha pensato bene di andare a rubare all'interno di una pizzeria.

Anche in questo caso l'autore ha forzato l'ingresso del locale, portando via poco più di cento euro che i titolari avevano lasciato all'interno. Ma anche in questo caso le immagini degli impianti di videosorveglianza si sono rivelate decisive per individuare colui che aveva commesso il furto. Si tratta di un giovane locale, già noto alle Forze dell'Ordine, che è stato individuato dopo una mirata attività di indagine portata avanti dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Formia, che potevano solo denunciare l'autore per la trascorsa flagranza. Gli uomini comandati dal capitano Michele Pascale hanno così deferito per furto aggravato il diciannovenne minturnese, trasmettendo nel contempo gli atti ai giudici del tribunale di Cassino.