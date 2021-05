Operazione "Energy Power", perizia da rifare. Ieri pomeriggio in aula la questione della perizia richiesta su uno degli otto indagati, annullata dal gup. Era stata richiesta dal legale, l'avvocato D'Alessandro, per chiedere la capacità del suo assistito di partecipare al processo. Ma, come emerso ieri, il consulente non avrebbe indicato alle parti l'inizio delle operazioni peritali, rendendo nulla l'intera attività.

Questo perché a causa del Covid ci sarebbe stato uno slittamento non comunicato. Il gup ne ha dichiarato la nullità e ieri ha giurato il dottor Di Marco per la nuova a perizia. Con il rinvio a luglio.

L'inchiesta, lo ricordiamo, è quella condotta dalla Guardia di Finanza di Cassino a carico dell'imprenditore imprenditore cassinate Piacentini, da diversi anni in Svizzera, e di altre sette persone (residenti tra Cassino, Esperia, Pignataro e Roma). Contestati a vario titolo reati tributari, bancarotta fraudolenta e truffa aggravata nel settore energetico. A finire ai domiciliari era stato solo l'imprenditore. Il pool dei legali tra i quali gli avvocati Miranda, D'Orio, D'Alessandro, Patini è pronto.