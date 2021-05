Pfizer, ok dal Tar allo spostamento della seconda dose: respinta la sospensiva che intendeva ripristinare l'intervallo dei 21 giorni. A dare l'annuncio l'assessore Alessio D'Amato: «Il Tar del Lazio con decreto cautelare ha respinto la richiesta di sospensiva contro la circolare del ministero della Salute sul prolungamento dell'inter vallo fra prima e seconda dose del vaccino Pfizer.

Una notizia importante che dà serenità e certezza alla campagna vaccinale, evitando pericolosi stop. Peraltro, in un giorno in cui tutte le principali istituzioni sanitarie del nostro Paese, dal Consiglio superiore di sanità ad Aifa, hanno rimarcato la bontà della scelta, sia per motivi scientifici che per motivi pratici».

Secondo D'Amato ciò «consentirà nel solo mese di maggio di vaccinare con la prima dose oltre 100.000 cittadini in più, aumentando il tasso di copertura, senza diminuire gli effetti di immunizzazione su coloro che riceveranno la seconda dose a 35 giorni».

Intanto, è partita col botto l'apertura delle prenotazioni alla fascia di età 48-51 anni. «In dodici ore, superate 140.000 nuove prenotazioni per le classi di età 48-51 anni. La campagna corre veloce, nel Lazio superate 2,7 milioni di somministrazioni. In settimana raggiungeremo il traguardo del 40% di prime dosi sull'intera popolazione target, e il 20% di seconde dosi. Sono stati recuperati dai medici di medicina generale oltre 30.000 over 80 che non si erano prenotati».

Intanto l'open day AstraZeneca si replica sabato e domenica con circa 30mila dosi, con gli hub operativi che passano da 21 a 30. Da Giovedì alla mezzanotte via libera alle prenotazioni per i nati negli anni dal 1974 al 1977.