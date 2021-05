Rimessa agricola in fiamme in zona Folcara, piccolo malore per il consigliere Emiliano Evangelista. Arrivata sul posto un'ambulanza, ma non è stato ritenuto necessario il trasferimento in ospedale. L'incendio ha riguardato un capanno di proprietà del consigliere comunale, attaccando solo le balle di fieno.

Le operazioni di spegnimento sono in corso. Sul posto anche il sindaco Salera, accorso immediatamente. Intervento dei vigili del fuoco di Cassino.