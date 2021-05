Donna investita in viale Bonomi, trasferita in ospedale. Cosciente ma sotto choc. E' accaduto nel primo pomeriggio a Cassino, dove un'auto ha impattato con una bici: la donna in sella alla sua bici è rovinata a terra. Ed è stata immediatamente trasferita in ospedale. I carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato i rilievi ed eseguito ogni accertamento per ricostruire la dinamica. Illesa la donna alla guida della vettura.