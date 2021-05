Una gravissima storia di guerra diventa un film "Don't forget", Non Dimenticare. È stata necessaria la forza e la tenacia professionale dell'attore e conduttore televisivo Ovidio Martucci a riunire un cast stellare per questo film su una vicenda che deve essere monito per tutti i dimenticati. Un testo scritto seguendo attentamente la cronologia storica dei fatti realmente accaduti attraverso le parole di suo padre, Pierluigi Martucci, e dei suoi nonni. Antonia Martucci è stata dimenticata per 75 anni, la sua storia diventerà fulcro del film Don'T Forget con l'intento di denunciare e per sensibilizzare la memoria con proiezione della pellicola in Festival Internazionali e Nazionali.

Le riprese inizieranno in estate, dal 21 al 30 luglio tra Cassino e Terracina. La regia sarà curata da Fabio Schifino, tra gli attori Ovidio Martucci, Alessandro Haber, Antonella Ponziani, Francesca Brandi e Simona Di Sarno. E ancora Danilo Brugia e Antonio Delle Donne. Le musiche sono di Tony Esposito, costumi e designer di Paola Nazzaro sceneggiatura di Patrizia Di Lorenzo. La realizzazione del film è patrocinata dal Comune di Terracina e dal Comune di Cassino. Un film forte e duro come la storia cui è ispirato, tra le più gravi accadute in questo territorio. A Cassino le riprese si terranno dal 21 al 24 luglio per poi spostarsi fino al 30 a Terracina.

Entusiasta l'assessore alla Cultura che a margine della presentazione in Comune ha detto: «Una grande occasione, un progetto importante di sensibilizzazione e di memoria di terribili vicende che hanno segnato la storia mondiale e, soprattutto, di questo territorio».